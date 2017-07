'Crowdfunding geeft tot 8 procent rendement'

Zaterdag 1 juli 2017 08:18

AMSTERDAM (ANP) - Crowdfundplatforms die zijn aangesloten bij Nederland Crowdfunding hebben rendementen laten zien tussen 3,8 en 7,8 procent. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Douw&Koren, waarmee rond de 40 procent van de Nederlandse markt in kaart is gebracht.

Simon Douw zegt zaterdag in Het Financieele Dagblad dat het aantal faillissementen dat zijn bureau heeft geïnventariseerd ,,best laag" is. ,,Maar daarbij moet je je wel realiseren dat crowdfundingportefeuilles over het algemeen vol zitten met jonge bedrijven en het aantal faillissementen in de loop van de tijd kan toenemen."

Wel denkt hij dat de platforms al doende steeds beter worden. ,,Het is dus ook mogelijk dat de rendementen juist hoger worden en het aantal defaults kleiner wordt."

In 2016 is in Nederland 170 miljoen euro opgehaald door crowdfunding. Dat is een flinke groei ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller bleef steken op 128 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar werd al 99,4 miljoen euro opgehaald.