Zuid-Afrika behoedt SAA voor bankroet

Zaterdag 1 juli 2017 17:05

JOHANNESBURG (ANP/RTR) - De Zuid-Afrikaanse staat heeft zaterdag bekendgemaakt de luchtvaartmaatschappij South African Airways geld te hebben gegeven om schuldeisers te betalen. Het is niet bekendgemaakt met hoeveel geld de staat te hulp is geschoten. Wel wordt vermeld dat SAA zijn schuld aan de bank Standard Charter van omgerekend circa 154 miljoen euro kan betalen.

Het ministerie van Financiën heeft afgelopen week bevestigd dat de luchtvaartmaatschappij eind deze maand zes of zeven crediteuren ruim 590 miljoen euro moet betalen.

South African Airways is in 1934 opgericht en is eigendom van de staat. De onderneming was tot 1997 ook bekend onder de naam in het Afrikaans, de Suid-Afrikaanse Lugdiens (SAL). De SAA vliegt naar 26 landen in alle continenten, maar verkeert in economisch zwaar weer. Afgelopen week berichtten Zuid-Afrikaanse media over de beschuldigingen van de personeelsvereniging SACCA die stelt dat de problemen worden veroorzaakt door wanbeleid, corruptie en geldverspilling.