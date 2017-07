Britten willen af van groot visserijverdrag

Zondag 2 juli 2017 16:08

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse regering wil zich terugtrekken uit een belangrijk visserijverdrag met enkele andere Europese landen. Daardoor krijgen Nederlandse vissers mogelijk geen toegang meer tot de Britse kustwateren. Daar wordt nu nog veel gevist.

Het gaat om afspraken uit 1964, dus van voor de toetreding van de Britten tot de Europese Unie. Dit verdrag geeft vissers uit onder meer Nederland toegang tot wateren tussen 6 en 12 mijl uit de kust, maar de Britse overheid wil daar vanaf.

,,Voor het eerst in meer dan vijftig jaar kunnen we straks weer zelf beslissen wie er toegang krijgt tot onze wateren'', liet de Britse milieuminister Michael Gove in een verklaring weten. Het was al bekend dat er vanwege de brexit waarschijnlijk een einde zou komen aan de afspraken over vissen in het gebied tussen de 12 en 200 mijl (22 tot 370 kilometer) uit de Britse kust.