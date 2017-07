Nikkei begint week met kleine winst

Maandag 3 juli 2017 08:22

TOKIO (ANP) - De beurs in Japan is maandag licht hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan een positief Tankan-rapport van de Bank of Japan, dat een stijging van het vertrouwen onder grote Japanse bedrijven liet zien. Elders in het Verre Oosten was sprake van een gemengd beeld op de belangrijkste beurzen.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,1 procent hoger op 20.055,80 punten. Uit het driemaandelijkse Tankan-rapport van de centrale bank bleek dat het vertrouwen onder Japanse fabrikanten in juni sterker dan verwacht is toegenomen tot het hoogste niveau in drie jaar.

Bij de bedrijven verloor Toshiba 2,9 procent. Het Japanse technologieconcern wil zijn bedrijfsonderdeel Landis+Gyr naar de beurs in Zürich brengen. De opbrengst van de beursgang moet Toshiba helpen met het oplossen van zijn ernstige financiële problemen.

In Hongkong noteerde de Hang Seng tussentijds vrijwel vlak. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,5 procent in afwachting van het rentebesluit van de Australische centrale bank op dinsdag. De Kospi in Seoul ging heel licht omlaag.

De beurs in Shanghai was nagenoeg onveranderd. Uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin bleek dat de activiteit in de omvangrijke Chinese industrie in juni is gegroeid, na de krimp in mei. Een vergelijkbare graadmeter van de Chinese overheid wees vrijdag ook op een aantrekkende groei van de industriële bedrijvigheid in juni.