Activist Elliott bestudeert juridische actie tegen AkzoNobel - media

Maandag 3 juli 2017 08:32 Elliot Advisors zoekt steun onder mede-aandeelhouders.(ABM FN-Dow Jones) De activistische aandeelhouder Eolliot Advisors bestudeert de mogelijkheden voor juridische actie tegen verf- en chemiebedrijf AkzoNobel. Dit schreef Het Financieele Dagblad maandag op basis van verscheidene bronnen.Elliot maakte volgens deze bronnen een rondgang langs de grootaandeelhouders van AkzoNobel om de stemming te peilen, zo schreef de krant. Daarbij zou het onder andere zijn gegaan over het vertrouwen in de directie van het Amsterdamse concern en de geloofwaardigheid van de onlangs gepresenteerde groeiplannen.Elliott ving in mei bot bij de Amsterdamse Ondernemingskamer. Daar had de activistische aandeelhouder geëist dat AkzoNobel een bijzondere aandeelhoudersvergadering moest uitschrijven met als enige agendapunt het ontslag van president-commissaris Antony Burgmans.Elliott kan volgens het FD nog altijd bij de voorzieningenrechter een verzoek indienen voor een bava. Zo zou het opnieuw de druk op de top van AkzoNobel kunnen opvoeren, al blijft het de vraag of deze rechter dat verzoek zal toewijzen en of aandeelhouders agendapunten mogen aandragen. AkzoNobel zei bij het afwijzen van het vorige verzoek van Elliott dat aandeelhouders weliswaar het recht hebben om een bava aan te vragen, maar dat het bedrijf zo'n verzoek altijd mag weigeren.Ook hangt een onderzoek naar de gang van zaken bij AkzoNobel in reactie op de biedingen van PPG boven de markt. De Ondernemingskamer moet zich nog over dit verzoek van Elliott buigen.AkzoNobel voert inmiddels zelf ook druk gesprekken met zijn aandeelhouders, in een poging om de gemoederen te bedaren en de banden aan te halen, aldus het FD. Dat doet het bedrijf onder meer op aandringen van de Ondernemingskamer, die bij zijn uitspraak in mei constateerde dat de verhouding tussen het verf- en chemieconcern en zijn aandeelhouders 'verstoord' is.Een grote groep aandeelhouders, aangevoerd door het activistische Elliott, is volgens de krant erg ontevreden over de weigering van AkzoNobel om in gesprek te gaan de Amerikaanse concurrent PPG. Het verfbedrijf uit Pittsburgh gaf in maart te kennen dat het AkzoNobel wil overnemen, maar haakte in juni na drie biedingen af, omdat de directie en de toezichthouders van AkzoNobel stelselmatig weigerden in gesprek te gaan over de biedingen. PPG mag nu zes maanden geen nieuwe overnamepoging wagen.AkzoNobel wil volgens de krant niet reageren en zegt hard te werken aan de groeiplannen en de geplande verkoop van zijn chemiedivisie. "We geven daarover een update bij de presentatie van de resultaten over het tweede kwartaal op 25 juli", zei een woordvoerder tegen het FD. Elliott onthield zich van commentaar.Het aandeel AkzoNobel sloot vrijdag op een rood Damrak 0,6 procent lager op 76,09 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 03, 2017 02:32 ET (06:32 GMT)