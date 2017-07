TIE Kinetix sluit contract met gemeente Amsterdam

Maandag 3 juli 2017 08:34 Overeenkomst betreft elektronisch factureren via platform van TIE.(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft met de gemeente Amsterdam een overeenkomst gesloten voor het versturen van elektronische facturen via zijn FLOW Partner Automation Platform. Dit maakte TIE Kinetix maandag bekend, zonder verdere financiële details te vermelden.Vanaf november 2018 moeten alle Europese autoriteiten rekeningen elektronisch kunnen versturen ter vervanging van handmatige processen die tijdrovend en dus duur zijn. De uitrol vindt in de komende maanden plaats bij de gemeente Amsterdam.Het aandeel TIE Kinetix sloot vrijdag op een rood Damrak 0,5 procent hoger op 9,80 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 03, 2017 02:34 ET (06:34 GMT)