Slechte maand juni voor grote Amerikaanse autofabrikanten

Maandag 3 juli 2017 16:07 Drie grootste fabrikanten zien verkopen dalen.(ABM FN-Dow Jones) De drie grote Amerikaanse autofabrikanten hebben in juni de verkoop onder druk zien staan. Dit bleek maandag uit verkoopcijfers van de drie fabrikanten.General Motors, de grootste Amerikaanse autofabrikant, verkocht 243.155 auto's in juni. Dit was een daling van circa 5 procent op jaarbasis.Ford Motor moest genoegen nemen met een verkoopkrimp van iets meer dan 5 procent ten opzichte van vorig jaar. Er werden afgelopen maand 227.979 auto's verkocht door Ford.De grootste daling kwam voor rekening van Fiat Chrysler Automobiles. Deze fabrikant rapporteerde een daling van 7 procent tot 187.348 auto's.