AEX sluit met winst

Maandag 3 juli 2017 17:54

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse beurs is maandag, op de eerste handelsdag van de tweede helft van het jaar, met winst gesloten. De handel was dun, mede doordat Wall Street maandag maar voor een half dagje open is en dinsdag gesloten blijft wegens een feestdag. Beleggers richtten zich vooral op overnamegeruchten en een herstel onder de oliegerelateerde bedrijven.

De AEX-index sloot 1,2 procent hoger op 513,12 punten. De MidKap klom 1 procent tot 801,29 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen 0,9 tot 1,5 procent vooruit.

Koploper onder de hoofdfondsen in Amsterdam was staalgigant ArcelorMittal met een plus van 3,8 procent. Ook digitaal beveiliger Gemalto was met een winst van 3,4 procent in trek na nieuwe overnamegeruchten. Volgens het beleggersblog Wall Street Wires is er, naast Oracle, een nieuwe partij geïnteresseerd in Gemalto. Wall Street Wires noemt daarbij Siemens.

SBM Offschore

De oliegerelateerde bedrijven behoorden tot de sterkste stijgers in Europa. Op het Damrak wonnen oliedienstverlener SBM Offshore en olie- en gasconcern Shell respectievelijk 2,6 en 1,7 procent. In Parijs dikte Total 2 procent aan. De Franse olieproducent sloot een belangrijke gasdeal met Iran. Het gaat om het eerste internationale gascontract met Iran na beëindiging van de sancties tegen dat land.

AkzoNobel, dat twee kleine overnames aankondigde, klom 1,8 procent. De activistische aandeelhouder Elliott Advisors zint volgens het Financieele Dagblad op verdere juridische acties tegen het verf- en chemieconcern. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco was de grootste daler met een min van 1 procent.

OCI

Onder de middelgrote fondsen was kunstmestproducent OCI de grootste winnaar met met een plus van bijna 5 procent. BAM dikte 1,2 procent aan na aankondiging van de verkoop van het stadion van PEC Zwolle. Frisdrankbottelaar Refresco was de sterkste daler met een verlies van 1,7 procent.

In Kopenhagen maakte Nets een koerssprong van bijna 11 procent. De aanbieder van digitale betaaldiensten bevestigde in een reactie op recente overnamegeruchten te zijn benaderd door een potentiële koper. De onderhandelingen bevinden zich volgens Nets nog in een zeer vroeg stadium.

De euro was 1,1358 dollar waard, tegen 1,1414 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 46,78 dollar. Brentolie ging 1,3 procent omhoog, op 49,41 dollar per vat.