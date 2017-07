Wall Street omhoog op korte handelsdag

Maandag 3 juli 2017 19:20

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag na een rustige handelsdag met winst gesloten. Er werd slechts een halve dag gehandeld vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag op dinsdag 4 juli. Die dag blijft Wall Street gesloten. Bankaandelen waren in trek terwijl technologiefondsen opnieuw onder druk stonden.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent in de plus op 21.479,27 punten. De breed samengestelde S&P 500-index won 0,2 procent tot 2429,01 punten, terwijl de technologiebeurs Nasdaq 0,5 procent daalde tot 6110,06 punten.

De opmars van de Dow werd vormgegeven door winsten van banken. Goldman Sachs steeg 2,4 procent en JP Morgan won 1,5 procent. Zoals wel vaker de laatste tijd hadden techbedrijven het moeilijk wegens zorgen over hun waardering. Intel, Apple, Amazon en Microsoft - dat duizenden ontslagen zou overwegen - verloren tot 1,5 procent.

Disney

Aandelen van Disney waren in trek na berichten dat telecomgigant Verizon op het entertainmentbedrijf zou azen. Disney won 1,6 procent; Verizon eindigde 0,8 procent in de plus.

Tesla verloor 2,5 procent. De fabrikant van elektrische auto's laat vrijdag het eerste productiemodel van de langverwachte Tesla Model 3 van de band rollen, aldus een tweet van topman Elon Musk. De eerste dertig klanten krijgen hun auto aan het einde van de maand. De productie van het goedkoopste model van de fabrikant loopt twee weken voor op schema. Er zijn al meer dan 400.000 orders voor binnen.

General Motors

De jongste verkoopcijfers in de VS van Ford en General Motors (GM) werden goed ontvangen, ondanks een verkoopdaling voor beide autobouwers. Ford won 3,3 procent en GM dikte 1,8 procent aan.

Oliedienstverlener Baker Hughes steeg bijna 6 procent. De overname van het bedrijf door industriereus General Electric (GE) werd maandag afgerond.

Bouwuitgaven

Beleggers verwerkten nog wat cijfers over de industrie en de bouwuitgaven, maar keken verder vooral uit naar later deze week. Woensdag komen de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve en op vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten.

De euro was 1,1359 dollar waard, tegen 1,1358 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent tot 46,75 dollar. Brentolie ging 1,2 procent omhoog, op 49,36 dollar per vat.