Mediahuis en VP Exploitatie breiden belang in Telegraaf Media Groep uit

Maandag 3 juli 2017 19:35 Nog eens ruim 1,5 miljoen aandelen aangeboden in na-aanmeldingsperiode.(ABM FN-Dow Jones) Mediahuis en VP Exploitatie hebben hun belang in Telegraaf Media Groep uitgebreid na de aanmelding van nog eens zo'n 1,5 miljoen aandelen in de na-aanmeldingsperiode van het bod. Dit meldden de concerns maandagavond.Bij de gestanddoening van het bod van 6,00 euro per aandeel op 16 juni jongstleden, hadden Mediahuis en VP Exploitatie 61,38 procent van TMG in bezit. In de na-aanmeldingsperiode zijn nog eens ruim 1,5 miljoen aandelen, of omgerekend 3,28 procent, aangemeld. Hiermee is het belang in TMG opgelopen tot 64,66 procent.Het aandeel Telegraaf Media Groep sloot maandag op een groene beurs vlak op 6,17 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 03, 2017 13:35 ET (17:35 GMT)