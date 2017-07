Yellen in ziekenhuis opgenomen

Maandag 3 juli 2017 20:44

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Voorzitter Janet Yellen van de koepel van Amerikaanse centrale banken Federal Reserve heeft het weekend doorgebracht in een ziekenhuis in Londen. De centralebankbaas is behandeld aan een urineweginfectie en werd maandag uit het ziekenhuis ontslagen, zo liet de Fed maandag weten.

De 70-jarige Yellen werd vrijdag in het ziekenhuis opgenomen. Ze was in Londen om een toespraak te houden en aansluitend voor een korte vakantie met haar familie. Yellen keert terug naar Washington en kan haar werkzaamheden naar verwachting deze week hervatten.