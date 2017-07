ASR en Vivat nog altijd in de race voor Nederlandse tak Generali - media

Dinsdag 4 juli 2017 10:19 Biedingen in augustus verwacht.(ABM FN-Dow Jones) ASR en Vivat zijn nog altijd in de race voor de Nederlandse tak van de Italiaanse verzekeraar Generali. Dit schreef Milano Finanza dinsdag.Volgens de krant zouden ASR, Vivat en Rga zijn doorgedrongen tot de laatste ronde voor de Nederlandse activiteiten van Generali. Naar verwachting van de krant zullen er in augustus biedingen worden uitgebracht.Het beursgenoteerde ASR zal ongetwijfeld kijken naar de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Generali. Dit bleek eerder dit jaar al uit een rondgang van ABM Financial News onder analisten. De Nederlandse verzekeraar wil als enige grote beursgenoteerde Nederlandse verzekeraar groeien door middel van kleinere overnames.Generali is de derde verzekeraar van Europa, na Allianz en Axa. De Italiaanse verzekeraar is in Nederland actief op het vlak van schade en inkomens, pensioenen en levensverzekeringen.De Nederlandse holding boekte in 2015 een bescheiden winst van 5 miljoen euro, dankzij een dividend van 3 miljoen euro uit het schadebedrijf en een belastingbate van 3,5 miljoen euro.Bij het schadebedrijf halveerde de winst in 2015 door hogere voorzieningen voor niet-ontvangen premies, tot krap 2 miljoen euro. Het operationele resultaat daalde door concurrentie en investeringen in onlineverkoop.Het onderdeel boekte 247 miljoen euro aan bruto premies uit auto-, opstal en ziektekostenverzekeringen.Het levenbedrijf wil kosten besparen door IT-systemen samen te voegen, meldde het jaarverslag over 2015. Dit zou ook de verkoop en aankoop van portefeuilles met verzekeringspolissen vergemakkelijken.De bruto premie-inkomsten daalden hier in 2015 met 24 miljoen euro tot 113 miljoen, terwijl de winst voor belastingen halveerde van 50 miljoen naar 24 miljoen euro. Het resultaat van de levensverzekeraar is moeilijk in te schatten door de herverzekering van verplichtingen bij het Italiaanse moederbedrijf. De Solvency II-ratio per eind 2015 werd geschat op 130 tot 150 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 04, 2017 04:19 ET (08:19 GMT)