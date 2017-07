Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Euronext

Dinsdag 4 juli 2017 11:33 Koersdoel naar 51,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor Euronext dinsdag verhoogd. Dit bleek uit een rapport van de Zwitserse bank.De analisten verhoogden het koersdoel voor de uitbater van de beurzen in onder meer Amsterdam en Brussel van 45,00 naar 51,00 euro. Daarmee bleef het aandeel ook op de kooplijst van de Zwitserse bank.Credit Suisse startte het volgen van Euronext op 8 april 2016 met een Outperform advies. In al die tijd werd het advies nooit herzien. Het is voor het eerst dat het koersdoel boven de 50 euro ligt.Op een iets lagere beurs won het aandeel Euronext dinsdag 1,3 procent tot 46,19 euro.