Kamp geeft uitleg over bedenktijd vijandige overnames

Dinsdag 4 juli 2017 19:24 Wettelijke bedenktijd van maximaal 1 jaar kan overname niet blokkeren.(ABM FN-Dow Jones) Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer opheldering gegeven over de mogelijke wettelijke bedenktijd van maximaal een jaar bij eventuele vijandige overnames.De mogelijke maatregel volgt op de overnameperikelen rond AkzoNobel en PostNL. Beide bedrijven kregen biedingen, maar wezen die af.In de brief schreef Kamp dat de bedenktijd niet tot doel heeft om overnames te blokkeren. "Het uitgangspunt van de maatregel is dat het bestuur van de onderneming en niet de aandeelhouder, verantwoordelijk is voor de strategie van de onderneming. Dit is in lijn met bestaande jurisprudentie", aldus de minister. Volgens hem zou de wettelijke bedenktijd het bestuur van een vennootschap de gelegenheid moeten bieden om "zijn verantwoordelijkheid richting de vennootschap en alle daaraan verbonden stakeholders waar te kunnen maken."Verder maakt de minister onderscheid tussen situaties waarbij activistische aandeelhouders in opstand komen en zich gaan bemoeien met de strategie van een onderneming, of wanneer er een openbaar overnamebod wordt gedaan.Wanneer de wettelijke bedenktijd er komt, is de overnameprooi in kwestie niet verplicht om mee te werken "aan handelingen die haaks staan op de reden waarom zij zich genoodzaakt zag de wettelijke bedenktijd in te roepen", aldus minister Kamp. Hij wees er in zijn brief wel op dat partijen naar de rechter kunnen stappen."In alle gevallen is het wenselijk dat gedurende de ingeroepen wettelijkebedenktijd het bestuur actief een dialoog onderhoudt met alle stakeholders en daar ook verantwoording over aflegt aan de algemene vergadering van aandeelhouders", besloot de minister zijn brief. Momenteel vindt over de invulling van en eventueel wetsvoorstel een dialoog plaats met stakeholders, waarbij ook de Europese regels in beschouwing worden genomen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 04, 2017 13:24 ET (17:24 GMT)