BAM krijgt renovatieklus in Berlijn

Woensdag 5 juli 2017 10:40 Geen projectwaarde vermeld.(ABM FN-Dow Jones) BAM Groep heeft samen met het Duitse Hochtief een opdracht gekregen om twee monumentale overheidsgebouwen in Berlijn te renoveren. Dit maakte het Nederlandse bouwbedrijf woensdag bekend zonder financiële details te vermelden.Nadat de renovatie aan het einde van 2020 naar verwachting wordt afgerond, gaan de bedrijven ook onderhoudswerkzaamheden voor hun rekening nemen voor een periode van 25 jaar. De opdrachtgever is het Duitse rijksvastgoedbedrijf.Het betreft het gebouw aan de Mauerstraße 29 en aan de Mauerstraße 27 in het centrum van de Duitse hoofdstad.Het aandeel BAM Groep noteerde op een vlak Damrak 0,2 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 05, 2017 04:40 ET (08:40 GMT)