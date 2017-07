Philips start samenwerking met ziekenhuis Singapore

Donderdag 6 juli 2017 10:38 Geen financiele details.(ABM FN-Dow Jones) Philips en het Singapore Institute of Advanced Medicine Holdings (SAM) zijn een samenwerking gestart met nog twee andere partijen om een nieuw oncologisch centrum in Singapore te bouwen. Dit maakte het Nederlandse zorgtechnologiebedrijf donderdag bekend zonder financiële details van de deal te vermelden.Het medisch centrum zal vanaf 2018 geleidelijk opengaan. SAM investeert omgerekend ongeveer 72 miljoen dollar. Philips levert onder meer medische scanners en een platform waarmee analyses kunnen worden uitgevoerd.Op een vrijwel vlak Damrak noteerde het aandeel Philips donderdag licht lager op 31,34 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 06, 2017 04:38 ET (08:38 GMT)