HAL breidt belang in Coolblue uit

Donderdag 6 juli 2017 18:10 Investeringsmaatschappij koopt aandelen van twee van de drie oprichters.(ABM FN-Dow Jones) HAL Trust heeft donderdag het belang in webwinkel Coolblue uitgebreid van 20,0 naar 30,1 procent door de aankoop van bestaande aandelen van twee van de drie oprichters van de onderneming. Dit maakte de investeringsmaatschappij donderdag nabeurs bekend, zonder een overnameprijs te noemen.Het in Rotterdam gevestigde Coolblue is één van de leidende online retailers in de Benelux. De omzet van het bedrijf bedroeg afgelopen jaar 857 miljoen euro.Op een rood Damrak sloot het aandeel HAL Trust donderdag 0,6 procent lager op 180,50 euroDoor: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 06, 2017 12:10 ET (16:10 GMT)