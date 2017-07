ASR Dutch Mobility Office Fund plaatst 150 miljoen euro

Vrijdag 7 juli 2017 07:22 Plaatsing in eerste zes maanden.(ABM FN-Dow Jones) a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer heeft een tweede closing afgerond voor het in december gelanceerde ASR Dutch Mobility Office Fund. Dit maakte het onderdeel van ASR Nederland vrijdag voorbeurs bekend.Sumitomo Mitsui Banking Corporation, een van de grootste banken van Japan, en een andere Aziatische institutionele belegger investeerden in het Nederlandse kantorenfonds, waardoor het totale extern geplaatste kapitaal in de eerste zes maanden op150miljoen euro uitkwam.Het ASR Dutch Mobility Office Fund richt zich op kwalitatief hoogwaardige kantoren in de directe omgeving van mobiliteitsknooppunten in Nederland. Minimaal 70 procent van de beoogde portefeuille zal bestaan uit kantoren, aangevuld met andere assets.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 07, 2017 01:22 ET (05:22 GMT)