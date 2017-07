Recordkwartaal voor Samsung

Vrijdag 7 juli 2017 07:16

SUWON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Samsung heeft een ijzersterk tweede kwartaal in de boeken gezet. De Koreaanse technologiegigant presteerde vooral sterk bij zijn belangrijke chipdivisie.

Ook de nieuwe smartphone Galaxy S8 deed een stevige duit in het zakje. Het toestel droeg voor het eerst een heel kwartaal bij, en moet het debacle met de Galaxy Note 7 doen vergeten. Samsung zag zich gedwongen de Note 7 helemaal terug te roepen, vanwege brandgevaarlijke batterijen.

De cijfers die het concern openbaarde, zijn voorlopig. Maar Samsung rekent op een operationele winstgroei van maar liefst 72 procent tot 14 biljoen won. Dat is omgerekend bijna 10,6 miljard euro. De omzet stijgt waarschijnlijk met 18 procent ten opzicht van vorig jaar tot 60 biljoen won.

Eerder deze week maakte Samsung bekend ruim 20 biljoen won te investeren om de chipproductie in Zuid-Korea te verhogen. Samsung is vooral bekend van zijn smartphones en televisies. De chipdivisie levert echter de grootste bijdrage aan de winst van het concern. Deze tak, Samsung is de grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld, was vorig jaar goed voor bijna de helft van de totale operationele winst.

Definitieve en volledige kwartaalcijfers van Samsung worden eind juli bekendgemaakt.