Pon neemt belang in verkoper luxewagens in VS

Vrijdag 7 juli 2017 09:16

ALMERE (ANP) - Autoverkoper Pon Holdings neemt een belang in zijn Amerikaanse branchegenoot IndiGo Auto Group, die luxemerken als Porsche, Bentley, Lamborghini en Audi vertegenwoordigt in de Verenigde Staten. Zelf importeert en verkoopt Pon deze merken al in Nederland.

Pon kondigde dat vrijdag aan, zonder te vermelden hoe groot het belang precies wordt en hoeveel ervoor wordt betaald. IndiGo verwacht dit jaar een omzet te draaien van zo'n 700 miljoen dollar (ruim 600 miljoen euro). Het bedrijf telt vierhonderd werknemers bij tien vestigingen, in Palm Springs, St. Louis, Rancho Mirage en Houston.

Het is de bedoeling dat het op termijn volledig eigendom wordt van Pon.