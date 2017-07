Brussel geeft fiat voor Vopak fusie

Vrijdag 7 juli 2017 13:52 Fusie tussen Vopak, Gasunie en Oiltanking.(ABM FN-Dow Jones) Brussel heeft goedkeuring gegeven aan een samenwerking tussen Vopak, Gasunie en Oiltanking voor een opslagterminal voor vloeibaar aardgas in het noorden van Duitsland. Dit maakte de Europese Commissie vrijdag bekend.Volgens de toezichthouder zou er door de oprichting van de joint venture geen problemen ontstaan op het gebied van mededinging. De conclusie luidt dat de bedrijven niet actief zijn in dezelfde markten, zowel qua product als geografisch.Alle drie de bedrijven krijgen een even groot aandeel in de joint venture.Op een rood Damrak noteerde het aandeel Vopak 0,2 procent lager op 40,87 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 07, 2017 07:52 ET (11:52 GMT)