Overnamegerucht zet koers Refresco hoger

Vrijdag 7 juli 2017 16:56 PAI zou opnieuw willen bieden.(ABM FN-Dow Jones) De koers van Refresco Group schoot vrijdag tegen het einde van de handelsdag omhoog. Persbureau Bloomberg meldde dat het Franse private equity bedrijf PAI Partners van plan is een nieuw bod uit te brengen op de Nederlandse bottelaar.In april werd een ongevraagd en niet-bindend bod van PAI door Refresco afgewezen. PAI bood volgens Refresco op 6 april 2017 in totaal 1,4 miljard euro in contanten voor de 81,2 miljoen uitstaande aandelen, wat een bod per aandeel van ongeveer 17,29 euro betekende."Refresco Group heeft PAI laten weten dat de voorwaarden geen verder onderzoek behoeven", aldus de bottelaar in april.Analist Richard Withagen van Kepler Cheuvreux zei toen al dat de interesse van PAI in Refresco daarmee vermoedelijk niet weg was, mede gelet op het kasstroomprofiel, het sterke management en de acquisitiemogelijkheden van de bottelaar.Ook analist Alan Vandenberghe van KBC Securities sloot toen een nieuw bod van PAI niet uit, waarbij ook interesse van andere investeerders op de loer zou liggen.Het aandeel Refresco Group steeg vrijdag 3,7 procent naar 18,15 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 07, 2017 10:56 ET (14:56 GMT)