Seiko Epson vervangt Toshiba in Nikkei 225

Maandag 10 juli 2017 11:40

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Het Japanse technologiebedrijf Seiko Epson, producent van onder meer horloges en printers, vervangt per 1 augustus het noodlijdende Toshiba in de Japanse hoofdindex Nikkei 225. Vanwege alle financiële problemen bij Toshiba wordt dat aandeel gedegradeerd naar het tweede segment van de beurs in Tokio.

Vorige maand kondigde de Japanse beursexploitant al aan dat Toshiba komt te vervallen uit de hoofdindex van 225 fondsen. Het bedrijf maakte sinds de oprichting van de Nikkei 225 in 1950 deel uit van de hoofdgraadmeter.

Toshiba is in zware financiële moeilijkheden beland door problemen bij zijn nucleaire tak en is nu bezig onderdelen waaronder de geheugenchipdivisie te verkopen om er weer bovenop te komen.