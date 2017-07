Weinig beweging bij opening Wall Street

Maandag 10 juli 2017 15:48

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn maandag zonder grote koersuitslagen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers kijken vooral uit naar later in de week, als de eerste grote bedrijven hun kwartaalcijfers bekendmaken en Fed-president Janet Yellen spreekt voor het Amerikaanse Congres.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handel 0,1 procent in de min op 21.395 punten. De bredere S&P 500 stond nagenoeg onveranderd op 2425 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg in de de vroege handel 0,1 procent naar 6162 punten.

Een opvallende daler was Abercrombie & Fitch. De bekende kledingwinkelketen liet weten dat gesprekken die tot een overname van het al langer kwakkelende bedrijf hadden kunnen leiden, zijn afgebroken. Beleggers zetten het aandeel 16 procent lager.

Creditcardbedrijf Visa was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 0,6 procent, gevolgd door technologiereus Microsoft, die er 0,5 procent bij kreeg. Onder aan de Dow bungelde chipfabrikant Intel met een verlies van 1,7 procent, na een kritisch analistenrapport van Jefferies.