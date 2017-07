PostNL wil soepelere concurrentieregels

Maandag 10 juli 2017 18:48

DEN HAAG (ANP) - De kwaliteit van de postbezorging hoeft op korte termijn niet te lijden onder het steeds verder krimpende aanbod. Maar dan is wel regelgeving nodig die betrouwbaarheid, betaalbaarheid en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden vooropstelt en niet in de eerste plaats gericht is op het bevorderen van de concurrentie.

Dat stelt PostNL in een reactie op de marktverkenning die minister Henk Kamp (Economische Zaken) maandag naar buiten bracht. De bewindsman stelde daarin dat in de toekomst mogelijk op minder dagen post wordt bezorgd en postzegels nog duurder zullen worden. De regels voor de krimpende postmarkt moeten op korte termijn wel worden herzien, omdat er steeds meer communicatie digitaal plaatsvindt, zo benadrukte hij.

,,De tas van de postbode en de brievenbussen raken steeds leger, terwijl de eisen aan bezorging hoog zijn. Digitalisering gaat steeds verder en dat dwingt ons om op korte termijn het gereguleerde deel van de postmarkt te herzien'', concludeerde Kamp.

Sandd ook mogelijkheid

De demissionaire minister laat de keuze evenwel over aan zijn opvolger en de Tweede Kamer. Die kan in plaats van met PostNL, ook zaken gaan doen met concurrent Sandd. Dat bedrijf herhaalde maandag dat het de universele postdienst wel wil overnemen van PostNL, met een hoger niveau en een lagere prijs. Het bedrijf bracht dat plan vorige maand naar buiten, maar stuurde al in november een voorstel naar Kamp.

Sandd wil graag in gesprek met een volgend kabinet over ,,haar bijdrage aan een toekomstbestendige, betaalbare en kwalitatief hoogstaande postvoorziening''. Het bedrijf meent verder dat Kamp ,,een aantal zeer relevante vragen'' heeft gesteld over hoe de postbezorging aan consumenten kan worden veiliggesteld.

PostNL ziet meer rivaliteit juist niet als een oplossing. ,,Concurrenten houden zich niet aan de regels die zijn afgesproken over het in dienst nemen van medewerkers, zij concurreren ten koste van arbeidsvoorwaarden'', zei topvrouw Herna Verhagen. ,,Er moeten keuzes gemaakt worden die ervoor zorgen dat alle medewerkers in deze dalende markt een eerlijke boterham kunnen verdienen.''