Ordina gaat in de kosten snijden

Dinsdag 11 juli 2017 19:21 Bedrijf wil kosten met 5 miljoen euro verlagen.(ABM FN-Dow Jones) Ordina wil de kostenbasis structureel met 5 miljoen euro per jaar verlagen door overheadkosten terug te dringen. Dit maakte de dienstverlener aan de ICT sector dinsdag nabeurs bekend.Het management wordt gereduceerd, ondersteunende processen worden vereenvoudigd en de staf op het hoofdkantoor wordt compacter, zei de onderneming die tevens voorlopige resultaten bekendmaakte over het tweede kwartaal.Daaruit kwam naar voren dat de winstontwikkeling van het bedrijf onder druk staat. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) daalde op jaarbasis van 3,7 miljoen naar 2,7 miljoen euro, bij een omzetkrimp van 87,9 miljoen naar 84,7 miljoen euro. Volgens Ordina is er sprake van eenmalige posten "die nagenoeg geen betrekking hebben op de operatie", waarover bij de bekendmaking van de definitieve halfjaarcijfers meer details worden verschaft.Genormaliseerd voor eenmalige posten bedraagt het voorlopige bedrijfsresultaat 0,4 miljoen euro negatief. In het tweede kwartaal van 2016 was dit nog 3,7 miljoen euro positief. Volgens Ordina was april een zwakke maand en drukten ook afvloeiingskosten van 2,4 miljoen euro op het resultaat.Het bedrijf verwacht daarnaast dat kosten voor de nieuwe herstructureringen in de tweede helft van 2017 tussen 1 miljoen en 2 miljoen euro zullen bedragen. Volgend jaar komt daar nog eens 3 miljoen tot 4 miljoen euro bij.De netto kaspositie van Ordina steeg wel, van 0,1 miljoen euro vorig jaar naar 2,2 miljoen euro afgelopen kwartaal.De halfjaarresultaten worden op 24 augustus bekend gemaakt.De koers van Ordina steeg dinsdag 0,4 procent tot 1,58 euro.