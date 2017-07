Update: AkzoNobel zegt ontmoeting met Elliott af

Dinsdag 11 juli 2017 19:22 Agressieve zet activistische aandeelhouder maakt praten onmogelijk.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft een ontmoeting woensdag met de activistische aandeelhouder Elliott Advisors afgezegd. Dit liet het chemiebedrijf dinsdag aan ABM Financial News weten."De agressieve zet van Elliott om een rechtszaak tegen AkzoNobel aan te spannen, heeft geleid tot de juridische situatie waarin het onmogelijk is geworden voor AkzoNobel om hen te ontmoeten voordat de zitting plaatsvindt. Dit soort aandeelhoudersactivisme staat in de weg van een open en constructieve dialoog", zei directiewoordvoerster Diana Abrahams.AkzoNobel zou woensdag Elliott ontvangen voor een gesprek met als doel "om tot elkaar te komen".Elliott Advisors wilde tegenover ABM Financial News geen commentaar geven.Kort gedingVia een kort geding bij de kantonrechter wil Elliott een aandeelhoudersvergadering afdwingen om te stemmen over het vertrek van Antony Burgmans, de voorzitter van de raad van commissarissen van AkzoNobel."AkzoNobel kampt met een serieus gebrek aan vertrouwen tussen zijn aandeelhouders en de leiding van de onderneming", zo schreef Elliott vorige week in een toelichting op het besluit om naar de rechter te stappen.Overigens is dit niet de enige juridische kwestie tussen Elliott en AkzoNobel. Op 20 september ontmoeten de twee kemphanen elkaar ook.De Ondernemingskamer had destijds aangegeven op een later tijdstip te behandelen of het verzoek van Elliott gerechtvaardigd zou zijn om verder onderzoek te doen naar het gevoerde beleid bij het afwijzen door AkzoNobel van het overnamevoorstel van PPG Industries.Op een rood Damrak sloot het aandeel AkzoNobel dinsdag 0,1 procent lager op 77,20 euro.Update: om reactie Elliott Advisors toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 11, 2017 13:22 ET (17:22 GMT)