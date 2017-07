Kwart hotels heeft last van Airbnb

Woensdag 12 juli 2017 02:05

DEN HAAG (ANP) - Bijna een kwart van de hotels geeft aan vorig jaar last te hebben gehad van concurrentie met Airbnb en vergelijkbare sites als Homeaway en Wimdu. Vooral hotels met tussen de twintig en honderd kamers zeggen in een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de concurrentie te hebben gevoeld.

Campings (6 procent) en groepsaccommodaties (4 procent) merken nauwelijks iets van woningverhuur. Een op de acht bungalowparken zegt nadelige gevolgen van de extra concurrentie te hebben ondervonden.

Ook regionaal zijn er grote verschillen. In Maastricht heeft 36 procent van de aanbieders van slaapplaatsen last gehad van de concurrentie van particuliere woningverhuur, net iets meer dan in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Voor heel Nederland gaat dit om 16 procent.