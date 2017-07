Boskalis joint venture ontvangt intentieverklaring voor steenstortwerk Nord Stream 2

Donderdag 13 juli 2017 08:56 Contractwaarde circa 250 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Boskalis Westminster heeft in een joint venture met Van Oord een intentieverklaring ontvangen voor het uitvoeren van steenstortwerkzaamheden voor het project Nord Stream 2 voor een totaalbedrag van circa 250 miljoen euro. Dit maakte de maritieme dienstverlener donderdag voorbeurs bekend.De opdracht wordt toegekend door projectontwikkelaar Nord Stream 2 en is onderdeel van de aanleg van de geplande dubbele pijpleiding die over een lengte van 1.200 kilometer via de Baltische Zee gas zal gaan vervoeren van Rusland naar Europa. Het contract omvat tevens het betrekken van steen uit groeven in het Baltische gebied.Het contract heeft een waarde van circa 250 miljoen euro, waarin het aandeel van Boskalis 50 procent bedraagt. De details van het contract worden naar verwachting in de komende weken uitgewerkt.In de periode 2010 tot 2012 verwierf Boskalis al het contract om steenstortwerkzaamheden uit te voeren voor het eerste Nord Stream project en was tevens verantwoordelijk voor de aanlanding van de pijpleiding in Duitsland.Op een groen Damrak sloot het aandeel Boskalis Westminster woensdag 2,7 procent hoger op 28,76 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 13, 2017 02:56 ET (06:56 GMT)