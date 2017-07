'Kwart van huizen boven vraagprijs verkocht'

Donderdag 13 juli 2017 10:37

AMSTERDAM (ANP) - Bijna een kwart van de woningen die afgelopen kwartaal door bij de NVM aangesloten makelaars werden verkocht, wisselden boven de vraagprijs van eigenaar. Daarbij werd nog eens voor 14 procent van de huizen exact betaald wat de verkopers ervoor vroegen.

Dat meldde voorzitter Ger Jaarsma van de makerlaarsvereniging donderdag in een toelichting op de tweedekwartaalcijfers. Hij sprak van ongekend hoge percentages. De prijzen worden volgens hem ook opgedreven omdat particuliere beleggers actief meebieden boven de vraagprijs van woningen. Ook is het voor het eerst sinds 2004 dat er in Nederland minder dan 100.000 woningen te koop staan.

De NVM-makelaars zijn samen goed voor circa driekwart van de markt. Zoals bekend is de huizenmarkt in grote steden als Amsterdam en Utrecht gunstig voor verkopende partijen. Maar ook in andere steden is sprake van een sterke stijging.