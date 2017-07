Nederlandse detailhandel zet meer om

Vrijdag 14 juli 2017 07:18 Groei van 3,5 procent in mei.(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse detailhandel heeft in mei 3,5 procent meer omzet behaald op jaarbasis. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag bekend.Gerekend naar volumes lagen de verkopen in mei 3,0 procent hoger.De omzet van zowel de foodsector als de non-foodsector groeide, met respectievelijk bijna 2 en bijna 3 procent. Daarnaast is online bijna 24 procent meer omgezet, concludeerde het statistiekbureau.Indien geen rekening werd gehouden met correcties voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen dan lag de omzet in mei zelfs bijna 6 procent hoger dan een jaar eerder.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 14, 2017 01:18 ET (05:18 GMT)