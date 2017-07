Groei Nederlandse export trekt aan

Vrijdag 14 juli 2017 07:19 Ook import groeit harder in mei.(ABM FN-Dow Jones) De export van Nederlandse goederen is in mei op jaarbasis in een hoger tempo doorgegroeid in vergelijking tot het voorgaande jaar. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal bureau voor de Statistiek.Het volume van de goederenexport nam in mei met 3,3 procent toe vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. In april was nog sprake van een stijging op jaarbasis met 2,5 procent.In mei dit jaar groeide vooral de export van chemische en (basis)metaalproducten en van machines.De import steeg in mei met 6,0 procent, waar dit slechts 0,5 procent was in april.Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in juli gunstiger dan in mei. In de radar van juli zijn vooral de Duitse industriële productie, het oordeel van de Europese industriële producenten over de buitenlandse orders en het Europese en Duitse producentenvertrouwen verbeterd ten opzichte van mei.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 14, 2017 01:19 ET (05:19 GMT)