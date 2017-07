Beursblik: ING zet ArcelorMittal op kooplijst

Vrijdag 14 juli 2017 09:06 Koersdoel verhoogd naar 28,00 euro(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het advies voor ArcelorMittal verhoogd van Houden naar Kopen en stelde daarbij het koersdoel opwaarts bij van 25,50 naar 28,00 euro.Volgens de bankanalisten schat de markt de ontwikkelingen rondom ArcelorMittal niet op waarde. De marktvorsers wezen onder meer op de beter dan voorziene cijfers van de staalreus in het eerste kwartaal en de aantrekkende mondiale staalmarkt. Ook zal de overname van de Italiaanse staalfabriek Ilva flink bijdragen in de toekomst.ING denkt dat Ilva tegen 2021 circa 450 miljoen dollar aan het bedrijfsresultaat (EBITDA) van ArcelorMittal zal toevoegen. In 2025 kan dit zelfs bijna 600 miljoen dollar zijn. Zonder dat dit de balans onder druk zet, denkt ING dat Ilva 3,50 euro aan het koersdoel zal bijdragen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 14, 2017 03:06 ET (07:06 GMT)