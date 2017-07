Bedrijfsinvesteringen naar 51 miljard euro

Maandag 17 juli 2017 02:07

DEN HAAG (ANP) - Niet-financiële bedrijven in Nederland hebben in 2015 ongeveer 51 miljard euro aan investeringen gedaan in materiële vaste activa, zoals gebouwen, grond, machines en installaties, computers en transportmiddelen. Het is voor het eerst dat de investeringen boven de 50 miljard euro uitkomen, aldus nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS is het ook voor het eerst sinds 2011 dat de investeringen in dat soort zaken weer toenemen. Tussen 2011 en 2014 was nog sprake van een daling van de investeringen. Met name in de industrie en logistieke sector gingen de investeringen omhoog, maar ook bedrijven in de energievoorziening, telecommunicatie en verhuur van roerend goed deden relatief veel investeringen.

Er werd het meest geïnvesteerd in machines, met 28 procent van het totaal. Bijna een kwart van de investeringen ging naar vervoersmiddelen en meer dan een vijfde was bestemd voor het in gebruik nemen van bedrijfsgebouwen en woningen. Nog geen 2 procent was bedoeld voor het aanschaffen van grond.

Het CBS meldde verder dat de helft van alle investeringen in activa voor direct gebruik op het conto komt van 125 bedrijven. De tien ondernemingen met de grootste investeringen namen ruim 8,5 miljard euro van de 51 miljard euro voor hun rekening. Van de ondervraagde bedrijven gaf 70 procent aan in 2015 investeringen te hebben gedaan.