Flink meer verkochte woningen in Nederland

Maandag 17 juli 2017 08:41 Kadaster registreert stijging van ruim twintig procent.(ABM FN-Dow Jones) In juni zijn er in Nederland flink meer verkochte woningen geregistreerd. Dit maakte het Kadaster maandag bekend.Ten opzichte van dezelfde maand in 2016 steeg het aantal geregistreerde verkochte huizen met 21,4 procent tot 21.686. Ten opzichte van mei kwam de groei uit op 8,5 procent.Bij alle woningtypen zag het Kadaster een toename, maar vrijstaande woningen waren het populairst. De verkoop van deze type huizen steeg met maar liefst 42,3 procent op jaarbasis. Bij appartementen was de stijging met 12,7 procent het kleinst.Het Kadaster meldde ook dat het aantal geregistreerde hypotheken in juni met 20,4 procent steeg in vergelijking een jaar terug. Ten opzichte van mei steeg het aantal hypotheken met 6,8 procent.Het aantal executieveilingen daalde sterk op jaarbasis; met ruim veertig procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 17, 2017 02:41 ET (06:41 GMT)