'Starter mist boot aantrekkende woningmarkt'

Maandag 17 juli 2017 11:10

AMSTERDAM (ANP) - Starters lijken het minst te profiteren van de aantrekkende woningmarkt. Dat stelt het Hypotheken Data Netwerk (HDN) maandag in een rapport over de eerste helft van het jaar.

HDN spreekt over de hele linie van een opleving van de woningmarkt. In totaal werden in de eerste jaarhelft een recordaantal van ruim 185.000 aanvragen gedaan, 12 procent meer in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Wat volgens de vereniging echter opvalt is dat starters ,,vrijwel niet in beweging komen".

Circa 30 procent van de aanvragen was van een starter op de woningmarkt. Dat betekende een lichte stijging ten opzichte van een jaar eerder. In 2015 was nog 39 procent van de aanvragen van een starter.