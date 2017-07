Allego plaatst snelladers bij Shell-pompen

Maandag 17 juli 2017 11:11

ARNHEM (ANP) - Circa twintig tankstations van Shell krijgen binnenkort ook snelladers voor elektrische auto's. Daarvoor is Shell een samenwerking gestart met Allego, de laadpalendochter van netwerkbedrijf Alliander.

Het gaat om pompen in Nederland en in Groot-Brittannië. De eerste snelladers zullen worden geopend in de omgeving van Londen, Derby en in de Randstad. Het is de bedoeling dat de nieuwe laadmogelijkheden eind dit jaar allemaal in gebruik zijn. De partijen hebben geen financiële details naar buiten gebracht.

Voor Allego betekent het project ook meteen een gang naar het Verenigd Koninkrijk. De onderneming beheert al zo'n 220 snellaadlocaties in Nederland, België en Duitsland. Sommige daarvan liggen al in de buurt van een Shell-pomp, maar tot nu toe stond er nog geen enkele echt op het terrein van het tankstation.

Met een snellader kan je je elektrische auto veel sneller opladen dan met een normale laadpaal. Wanneer een batterij vrijwel leeg is, duurt het ongeveer twintig minuten voor de auto weer zodanig is opgeladen dat er een redelijke afstand mee kan worden afgelegd.