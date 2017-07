Fugro aan de slag in Australie

Maandag 17 juli 2017 17:47 Opdracht betreft installeren stroomkabel in zee.(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een opdracht gekregen voor het installeren van een stroomkabel voor de kust van Australië. Dit maakte de bodemonderzoeker maandagmiddag bekend, zonder financiële details te geven.Deze 15 kilometer lange kabel moet een bestaande kabel tussen Kangaroo Island en Fleurieu Peninsula in Zuid-Australië vervangen.De werkzaamheden zullen in het laatste kwartaal van 2017 beginnen en de nieuwe kabel is vermoedelijk halverwege 2018 operationeel.Het aandeel Fugro werd maandag kort voor het sluiten van de handel 1,2 procent hoger verhandeld op 13,89 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 17, 2017 11:47 ET (15:47 GMT)