Europese beurzen blijven dicht bij huis

Maandag 17 juli 2017 17:46

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenmarkten lieten maandag een gemengd beeld zien. Bij gebrek aan richtinggevend nieuws waren de koersuitslagen over het algemeen klein. Later in de week valt meer vuurwerk te verwachten, als meer grote bedrijven hun kwartaalcijfers presenteren.

De AEX-index in Amsterdam sloot na een rustige handelssessie 0,1 procent hoger op 521,50 punten. De MidKap steeg 0,5 procent naar 818,25 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt eindigden tot 0,4 procent lager. De FTSE in Londen kreeg er 0,4 procent bij.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was SBM Offshore koploper met een winst van 2 procent. De oliedienstverlener heeft een schikking getroffen met enkele verzekeraars over een probleemproject waarop het in het verleden flinke verliezen heeft geleden. Dat is goed nieuws voor het bedrijf, vinden ook analisten.