Binck lanceert pensioenbeleggen

Dinsdag 18 juli 2017 07:15 Later dit jaar ook internationaal spaarplatform.(ABM FN-Dow Jones) BinckBank heeft dinsdag pensioenbeleggen geïntroduceerd. Dit maakte de online broker voorbeurs bekend.Met behulp van Binck Pensioen kunnen klanten in Nederland "fiscaal gunstig een pensioentekort wegwerken en extra vermogen opbouwen voor later". Daarmee speelt de broker naar eigen zeggen in op een trend in de pensioenwereld waarbij steeds meer mensen voor een individuele pensioenopbouw gaan beleggen."Zo'n driekwart van alle Nederlanders heeft te maken met een pensioentekort, maar tegelijk hebben weinigen zin daar tijd en geld in te steken. Met Binck Pensioen maken we dat via een volledig geautomatiseerd beleggingsproduct in een keer aantrekkelijk en gemakkelijk", aldus CEO Vincent Germyns van Binck in een toelichting op de introductie.Met de lancering van pensioenbeleggen zet Binck weer een stap in het verbreden van het productaanbod, in lijn met de strategie van de broker. Later dit jaar volgt de introductie van Binck Sparen, een internationaal spaarplatform.Recent schreef analist Cor Kluis van ABN AMRO dat deze nieuwe groei-initiatieven erg belangrijk zijn voor de onderneming.Maandag sloot het aandeel BinckBank op een groen Damrak 0,9 procent hoger op 4,47 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 18, 2017 01:15 ET (05:15 GMT)