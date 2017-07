Hunter Douglas rondt overname Hillarys af

Dinsdag 18 juli 2017 08:37 Overnamesom bedraagt 300 miljoen pond.(ABM FN-Dow Jones) Hunter Douglas heeft de overname van de Britse verkoper van raambekledingsproducten, gordijnen en vloerkleden Hillarys afgerond. Dit maakte de Nederlandse producent van raambekleding en bouwproducten dinsdag voorbeurs bekend.Hunter Douglas maakte de acquisitie op 11 mei bekend. Het bedrijf betaalde 300 miljoen pond aan de huidige eigenaar, Ares Capital Corporation, meldde Hunter Douglas toen. De beleggingsportefeuille van Hunter Douglas ter waarde van 128 miljoen dollar zal worden geliquideerd om de acquisitie deels mee te financieren. "De rest zullen we financieren uit onze bestaande bankfaciliteiten", zei CFO Leen Reijtenbagh toen desgevraagd tegen ABM Financial News.Hunter Douglas verwachtte toen al dat de overname in het derde kwartaal van 2017 kon worden voltooid. Hillarys had in 2016 een omzet van 185 miljoen pond en heeft circa 1.300 werknemers in dienst.Het aandeel Hunter Douglas sloot maandag 0,4 procent lager op 75,00 euro.Door: ABM Financial News.