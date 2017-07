Europese beurzen sluiten met verlies

Dinsdag 18 juli 2017 17:54

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn dinsdag met verliezen gesloten. Het beurssentiment stond onder druk door de duurdere euro. Verder verwerkten beleggers onder meer wat overnamenieuws en enkele tegenvallende bedrijfsresultaten.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,6 procent lager op 518,17 punten. De MidKap daalde 0,8 procent, tot 812,07 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,3 procent en de Londense FTSE-index sloot 0,3 procent lager.

Bij de hoofdfondsen aan het Damrak ging Philips 1,3 procent omlaag. Het zorgtechnologiebedrijf neemt TomTec, een Duits bedrijf voor medische beeldvorming, over. Ook Aalberts, dat 0,3 procent kwijtspeelde, deed een kleine overname. De industrieel toeleverancier kocht automatiseerder Pneutec.

De euro was 1,1574 dollar waard, tegen 1,1470 dollar een dag eerder. Dat de euro aan waarde heeft gewonnen ten opzichte van de dollar komt door de nieuwe politieke tegenslag voor de Amerikaanse president Donald Trump over zijn zorgwet. Daarvoor blijkt in de Senaat geen Republikeinse meerderheid te vinden, wat op de financiële markten meteen de twijfels vergroot over de haalbaarheid van Trumps belastingplannen en voorgenomen investeringen.