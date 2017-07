United Airlines ziet zomer niet zo zonnig in

Dinsdag 18 juli 2017 23:28

CHICAGO (ANP/BLOOMBERG) - United Airlines is erg voorzichtig wat betreft zijn verwachtingen voor het zomerkwartaal. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zegt onder meer last te hebben van prijsdruk in Azië.

United verwacht dat het passagiersvervoer, gerekend als opbrengst per stoel per kilometer, in het derde kwartaal naar verwachting maximaal 1 procent hoger uitvalt dan in dezelfde periode een jaar geleden en mogelijk zelfs 1 procent lager. Daarmee is de maatschappij beduidend minder positief dan concurrent Delta Air Lines die eerder aangaf op een stijging van ten minste 2,5 procent te rekenen.

Het zwakke vooruitzicht van United volgt op een rumoerig kwartaal. Zo werd een passagier die weigerde een vlucht te verlaten om plaats te maken voor personeel van de luchtvaartmaatschappij, met geweld verwijderd. Dat zorgde voor veel ophef.

Het kwartaalbericht waar United dinsdag mee kwam bevatte toch ook positief nieuws. Zo trok de winst sterker aan dan kenners in doorsnee hadden verwacht, naar 2,75 dollar per aandeel. De omzet ging daarbij op jaarbasis met 6,4 procent omhoog naar 10 miljard dollar en de eerder genoemde vervoersgraadmeter trok met 2,1 procent aan.