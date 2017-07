Topman AkzoNobel vertrekt per direct

Woensdag 19 juli 2017 07:24 Thierry Vanlancker aangekondigd als nieuwe CEO.(ABM FN-Dow Jones) Ton Büchner heeft per direct zijn functie als CEO van AkzoNobel neergelegd vanwege gezondheidsredenen. Dit maakte het verf- en chemieconcern woensdag voorbeurs bekend."Het was voor mij een bijzonder moeilijk besluit om te nemen, maar mijn focus moet nu op mijn gezondheid zijn", aldus Büchner.Büchner wordt opgevolgd door Thierry Vanlancker. De vanuit België afkomstige Vanlancker was tot voor kort verantwoordelijk voor de Specialty Chemicals business binnen AkzoNobel en is werkzaam bij het bedrijf sinds 2016. Hiervoor was hij President Fluoroproducts bij Chemours, het bedrijf dat in 2015 is ontstaan als een spin-off van DuPont's chemical business.Een opvolger voor de functie hoofd Specialty Chemicals zal door AkzoNobel op termijn worden aangekondigd.Op een rood Damrak sloot het aandeel AkzoNobel dinsdag 0,8 procent lager op 77,95 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 19, 2017 01:24 ET (05:24 GMT)