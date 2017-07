Elliott: geen commentaar op vertrek Büchner

Woensdag 19 juli 2017 08:41

AMSTERDAM (ANP) - Grootaandeelhouder en criticaster Elliott Advisors wil voorlopig niet reageren op het onverwachte vertrek van topman Ton Büchner bij AkzoNobel. Diens vertrek om gezondheidsredenen werd woensdagochtend aangekondigd door de verf- en chemiegigant.

Elliott speelde een grote rol in de jacht van branchegenoot PPG Industries op AkzoNobel de afgelopen tijd. De activistische aandeelhouder was niet blij met de resolute afwijzing van AkzoNobel en met name de rol van president-commissaris Antony Burgmans. In een rechtszaak werd tevergeefs om zijn ontslag gevraagd.

Er lopen nog twee door Elliott aangespannen rechtszaken over de koers van AkzoNobel. Een nieuwe over de positie van Burgmans en een naar de gang van zaken bij het bedrijf.