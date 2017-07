Boskalis bouwt kademuur nieuwe Zweedse haven

Woensdag 19 juli 2017 08:59 Contract heeft waarde van 60 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Boskalis gaat een kademuur bouwen voor een nieuwe haven in Zweden. Dit meldde de maritiem dienstverlener woensdag voorbeurs.De opdracht, met een waarde van 60 miljoen euro, komt van Ports of Stockholm. Het project voor de nieuwe haven Stockholm Norvik Port, die 60 kilometer ten zuiden van de Zweedse hoofdstad wordt gebouwd in Norvikudden, start dit najaar en wordt vermoedelijk in de lente van 2020 afgerond. De kademuur die Boskalis gaat bouwen, wordt tussen de 16,5 en 10,5 meter diep.Eerder voerde het concern uit Papendrecht al werkzaamheden voor de nieuwe haven uit tussen september 2016 en maart van dit jaar.Het aandeel Boskalis steeg dinsdag 0,8 procent op 29,92 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 19, 2017 02:59 ET (06:59 GMT)