Update: TomTom overtreft consensus, maar tempert omzetverwachting

Woensdag 19 juli 2017 10:26 Omzet dit jaar aan onderkant eerder afgegeven bandbreedte.(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft in het tweede kwartaal van 2017 iets beter gepresteerd dan analisten hadden voorzien, maar werd wel iets voorzichtiger over de omzetverwachting voor heel dit jaar. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Nederlandse navigatiespecialist.TomTom boekte een omzet van 253 miljoen euro, waar analisten gemiddeld hadden gerekend op 245 miljoen euro. Daaraan droeg de consumententak 126 miljoen euro bij. Verder was de divisie Automotive en Licensing goed voor een omzet van 87 miljoen en Telematics voor 40 miljoen euro.Analisten rekenden vooraf op een omzet van 125 miljoen euro bij de consumententak, 77 miljoen euro voor Automotive & Licensing en 43 miljoen euro voor Telematics.De brutomarge lag in het tweede kwartaal op 63 procent. De consensus stond op 61 procent. Volgens ING was dit te danken aan de 10 miljoen euro hogere omzet bij Automotive en Licensing, waar de marge hoger ligt. "Illustratief voor de transformatie van TomTom van een hardware naar een softwarebedrijf", aldus analisten van Morgan Stanley.Aangepast bedroeg de winst 21 miljoen euro en per aandeel verdiende TomTom 0,09 euro.Onder de streep zou er volgens de analisten 7 miljoen euro zijn overgebleven in het tweede kwartaal. De aangepaste winsttaxatie was 18 miljoen euro en de winstschatting per aandeel lag op 0,08 euro.Verder meldde de navigatiespecialist een afschrijving op de goodwill van de consumententak te doen van 169 miljoen euro. Het betreft een papieren afboeking, waardoor TomTom in het tweede kwartaal 160 miljoen euro in het rood eindigde.De afschrijving op de goodwill van de consumententak is volgens zakenbank Morgan Stanley evenwel minder belangrijk.Verder gaf de onderneming aan de alternatieven voor de sportactiviteiten te onderzoeken, na "teleurstellende" verkopen. "Omdat we willen focussen op Automotive, Licensing en Telematics, herzien we strategische opties voor Sports", aldus TomTom.In het derde kwartaal komt de onderneming met meer informatie, hetgeen volgens ING er op wijst dat er al de nodige progressie is gemaakt met het onderzoek. Analist Marc Zwartsenburg noemde het vooral positief dat TomTom "eindelijk" de keuze maakt om te focussen op Automotive & Licensing, wat volgens de analist ook is wat beleggers willen.TomTom wil tot 50 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Volgens ING een aandeelhoudersvriendelijke zet, maar voor Morgan Stanley wel een die lastig te rijmen is met de investeringen die het navigatiebedrijf moet doen met het oog op de concurrentieslag met Here.Tweede kwartaal 2016In het tweede kwartaal van vorig jaar behaalde TomTom een omzet van 265 miljoen euro. Toen droeg de consumententak 157 miljoen euro bij.Bij een brutomarge van 55 procent leverde de omzet van 265 miljoen euro een nettowinst op van 12 miljoen euro op. Aangepast verdiende de navigatiespecialist toen 23 miljoen euro, ofwel 0,10 euro per aandeel.OutlookTomTom zei november vorig jaar al te voorzien dat de divisies Telematics, Automotive en Licenties een gecombineerde samengestelde omzetgroei van ongeveer 15 procent tussen 2015 en 2020 zouden behalen. Ook in 2017 denkt de onderneming rond een groei van 15 procent te zullen uitkomen, zo bleek woensdag.TomTom rekende voor heel dit jaar op een omzet van 925 miljoen tot 950 miljoen euro, maar gaf woensdag aan te voorzien aan de onderkant van deze bandbreedte uit te zullen komen. De verwachting van een aangepaste winst per aandeel van ongeveer 0,25 euro waar de navigatiespecialist op rekende, bleef ongewijzigd.De analistenconsensus voor dit jaar ligt op een omzet van 945 miljoen euro een een aangepaste winst per aandeel van 0,24 euro. Voorafgaand aan de cijfers over het eerste kwartaal mikten de analisten gemiddeld nog op een omzet van 939 miljoen euro in 2017 met een aangepaste winst per aandeel van 0,24 euro.Verder herhaalde TomTom voor dit jaar op een "bescheiden" stijging van de investeringen. Analisten rekenen op 136 miljoen euro.Het aandeel TomTom steeg woensdag 4,8 procent op 9,14 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 19, 2017 04:26 ET (08:26 GMT)