Werkloosheid zakt onder 5 procent

Donderdag 20 juli 2017 07:31 Werkloosheidspercentage 4,9 procent in juni.(ABM FN-Dow Jones) Het aantal werklozen is in Nederland in juni verder gedaald. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.In juni waren er 446.000 mensen werkloos, in totaal 4,9 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Voor het eerst sinds de zomer van 2011 is nu minder dan 5 procent van alle mensen op de arbeidsmarkt op zoek naar werk en per direct beschikbaar. In mei waren nog 456.000 mensen werkloos. Een percentage van 5,1 procent.De daling van de werkloosheid gaat hand in hand met een toename van het aantal mensen met betaald werk. Dat is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11.000 per maand toegenomen.UWVHet aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV kwam in juni uit op 372.000, een daling met 13.000 uitkeringen ten opzichte van mei. Vooral het aantal uitkeringen aan jongeren daalde fors met 5,4 procent op maandbasis.Vergeleken met juni 2016 daalde het aantal uitkeringen met 15,1 procent sterk. Bij bouwbedrijven nam het aantal WW-uitkeringen zeer bovengemiddeld af met 42,5 procent ten opzichte van een jaar geleden.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 20, 2017 01:31 ET (05:31 GMT)