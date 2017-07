Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel ASML

Donderdag 20 juli 2017 07:40 Koersdoel naar 147,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 131,00 naar 147,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van analist Tammy Qiu.ASML kwam woensdag met cijfers over het tweede kwartaal en daar bleek volgens Qiu uit dat de cyclus nog altijd gezond is en het momentum voor de nieuwe technologie Extreme Ultraviolet aanhoudt. De analist wees op uitspraken van CEO Peter Wennink dat de trends uit 2017 vermoedelijk in 2018 doorzetten.Ook noemde Qiu de 8 nieuwe orders voor EUV-systemen een teken dat de nieuwe machines steeds beter ingeburgerd raken. ASML blijft dan ook consistent vooruitgang boeken met de nieuwe technologie en dit maakt chipfabrikanten volgens de analist "zekerder" om de nieuwe machines ook daadwerkelijk in te zetten.Het aandeel ASML sloot woensdag 5,8 procent hoger op 129,80 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 20, 2017 01:40 ET (05:40 GMT)