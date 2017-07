Hongaarse chauffeurs naar Hoge Raad

Donderdag 20 juli 2017 16:37

AMSTERDAM (ANP) - Tien Hongaarse chauffeurs stappen samen met vakbond FNV naar de Hoge Raad. De tien vinden dat ze recht hebben op een Nederlands cao-loon op het moment dat ze ritten uitvoeren voor een Nederlands bedrijf en vechten daarom een eerdere beslissing in hun nadeel van het gerechtshof Den Bosch aan bij de hoogste rechter.

De chauffeurs zijn in dienst van transportbedrijf Van den Bosch Hongarije. Daardoor dragen ze premies en belastingen af in Hongarije. Volgens FNV rijden de chauffeurs echter vrijwel al hun ritten in en vanuit Nederland. De rechter in Den Bosch zet met zijn uitspraak de sluis open naar verdere loondumping, meent de vakbond.

Het gerechtshof Den Bosch vernietigde onlangs een uitspraak van de kantonrechter uit januari 2015. Die vond wel dat de chauffeurs volgens Nederlandse maatstaven betaald moesten worden. Naar verwachting doet de Hoge Raad over ongeveer een jaar uitspraak.